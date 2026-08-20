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Schimbări la șefia caselor de asigurări de sănătate: 20 de posturi de director general, scoase la concurs de CNAS

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat20 aug. 2026, 20:25
SursăRealitatea.Net

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a scos la concurs posturile de director general pentru 20 de case județene și instituții speciale, printre care Ilfov, Prahova, Timiș, Dolj sau CASAOPSNAJ.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în faza finală a procesului de profesionalizare a conducerilor teritoriale, lansând a doua etapă a recrutării pentru posturile de directori generali. Această nouă rundă vine în completarea sesiunii din iunie, când au fost deja ocupate pozițiile de management din alte 23 de structuri județene.

Calendarul concursului și etapele de selecție

Candidații interesați de preluarea managementului instituțional pot depune documentele necesare până la începutul lunii septembrie:

  • 3 septembrie (ora 17:00): Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere.

  • 8 septembrie: Publicarea rezultatelor în urma evaluării eligibilității candidaților.

  • 10 septembrie: Finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor.

  • 22 septembrie (ora 10:00): Susținerea probei scrise de evaluare a cunoștințelor.

  • 28 septembrie: Desfășurarea interviului de selectare a viitorilor manageri.

Profesionalizarea conducerii din sistemul de sănătate Conducerea CNAS subliniază că organizarea acestor examene este esențială pentru asigurarea unui act de management performant și transparent la nivel local. Președintele instituției, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a punctat că testarea obiectivă a competențelor reprezintă un pas obligatoriu pentru creșterea calității serviciilor oferite asiguraților și modernizarea întregului sistem de asigurări sociale de sănătate.

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