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Sindicatele din învăţământ susţin grilele de salarizare stabilite cu Banca Mondială

Sindicate învățământ

Sindicate învățământ

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net

Cele trei mari federaţii sindicale din învăţământ au trimis o scrisoare deschisă partidelor parlamentare, cerând susţinerea grilelor de salarizare stabilite cu Banca Mondială.

Cele trei mari federaţii sindicale din învăţământ au trimis o scrisoare deschisă partidelor parlamentare, cerând susţinerea grilelor de salarizare stabilite cu Banca Mondială.

Sindicaliştii acuză că măsurile de reducere a deficitului au afectat grav sistemul şi solicită actualizarea salariului de referinţă la valoarea salariului mediu brut de 9.750 de lei, nu la cea din 2023.

În plus, profesorii atrag atenţia asupra crizei severe de cadre calificate: numărul dascălilor fără studii de specialitate a depăşit 6.300. Sindicatele avertizează că noile grile trebuie să asigure salarii corecte şi predictibilitate pentru tot personalul didactic

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