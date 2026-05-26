Decizia întârzie la Cotroceni. SURSE: Discuții pe ultima sută de metri între Nicușor Dan și partide: cum se poziționează PSD și PNL LIVE TEXT

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 mai 2026, 12:43

Negocierile pentru desemnarea premierului sunt în aer. Chiar în aceste momente Kelemn Hunor este in biroul lui Sorin Grindeanu, după ce atât seful PSD cât și Ilie Bolojan au discutat ieri de două ori cu Nicușor Dan, dar consultările nu s-au încheiat cu succes. Conform surselor Realitatea PLUS, nici PSD, nici PNL nu l-ar vrea premier pe Eugen Tomac, ultimul nume avansat pentru formarea guvernului. Cele două partide urmează să se reunească în sedințe pentru a analiza dacă susțin sau nu această variată.

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