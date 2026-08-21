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Pe fondul scăderii debitului Dunării, Bulgaria reduce producţia centralei nucleare de la Kozlodui

Scădere debit Dunăre

Scădere debit Dunăre

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net

Centrala nucleară de la Kozlodui asigură mai mult de o treime din consumul de energie electrică al Bulgariei.

Bulgaria va reduce cu 120 de megawaţi capacitatea unuia din cele două reactoare funcţionale ale centralei nucleare de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al ţării.

Decizia a fost luată din cauza scăderii "fără precedent şi critice" a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor.

Reducerea capacităţii are rolul de a "garanta funcţionarea în siguranţă" a centralei, a precizat Ministerul Energiei din Bulgaria.

Autoritățile de la Sofia precizează că prognozele hidrologice în amonte de centrală "continuă să indice o tendinţă de scădere" a cotelor apelor fluviului.

Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condiţiile meteorologice şi hidrologice extreme impun o astfel de măsură, notează AFP și Agerpres.

Cu probleme similare, provocate de debitul scăzut al Dunării, se confruntă centralele nucleare de la Paks și Cernavodă, din Ungaria, respectiv România.

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